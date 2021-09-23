Глава МИД Сирии потребовал вывести турецкие войска с севера страны

Дамаск настаивает, чтобы Турция покинула северные сирийские провинции. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных территорий на севере страны", - сказал Микдад, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению сирийского министра, присутствие турецких военных является главной причиной эскалации в Идлибе. Ранее обострение обстановки признал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Между тем в МИД РФ признали как можно скорее размежевать вооруженную оппозицию и террористов в Идлибе. Для этого необходимы усилия со стороны Анкары.