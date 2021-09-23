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23.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Главной угрозой рублю стали предвестники нового финансового кризиса

Текст: Георгий Панин
Для рубля политические угрозы временно отошли на второй план. Но появились другие, не менее опасные.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган обозначил главные события для рубля. И описал сценарий, при котором рынки ждет новый финансовый кризис:

Фото: AP Photo
ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых

- Начало недели выдалось для рубля очень напряженным - из-за ситуации вокруг китайских девелоперов инвесторы начали массово выходить из рисковых активов, к которым относится и рубль. Российская валюты опустилась до отметок в 73,6 рубля за доллар и 86,5 - за евро.

Но постепенно страхи вокруг китайской компании Evergrande начали спадать, чему способствовали выплаты по облигациям компании и новость, что долги холдинга может выплачивать его дочернее предприятие. И рублю удалось отыграть большую часть потерь. Фокус инвесторов сместился на заседание ФРС, которое определит движение рынка как минимум на ближайшие дни.

Главная тема недели в мире финансов - заседание ФРС. Весь рынок ждет его результатов. Вторая по важности история - расклад с госдолгом США, поскольку с 1 октября может полностью остановиться соцобслуживание в Америке, приостановлены выплаты госслужащим, военным и так далее. Произойдет это, если законопроект о расширении потолка госдолга не будет принят в Сенате.

Также важным станет продолжение истории с Evergrande, поскольку в четверг должны произойти выплаты по облигациям компании. Но важнейшей историей все равно останется ФРС. При отсутствии явных сигналов на скорейшее сворачивание QE рубль может укрепиться до 72 единиц за доллар и 85 - за евро. При обратной ситуации доллар может дойти до 75 рублей, евро - до 88.

Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам - подъем цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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При этом какие-либо политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе. Тогда как любой из этих двух факторов вкупе с тэйперингом (сокращение денежно-кредитных стимулов) от ФРС может стать триггером мирового обвала.

Поэтому основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 - за евро. В последний раз "американец" достигал такой отметки в ноябре 2020 года, а "европеец" - в декабре 2014 года.

Но даже про текущий курс можно сказать, что рубль немного перекуплен и технически может скорректироваться до 75 за доллар и 88 - за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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