Главной угрозой рублю стали предвестники нового финансового кризиса

Для рубля политические угрозы временно отошли на второй план. Но появились другие, не менее опасные.

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган обозначил главные события для рубля. И описал сценарий, при котором рынки ждет новый финансовый кризис:

- Начало недели выдалось для рубля очень напряженным - из-за ситуации вокруг китайских девелоперов инвесторы начали массово выходить из рисковых активов, к которым относится и рубль. Российская валюты опустилась до отметок в 73,6 рубля за доллар и 86,5 - за евро.

Но постепенно страхи вокруг китайской компании Evergrande начали спадать, чему способствовали выплаты по облигациям компании и новость, что долги холдинга может выплачивать его дочернее предприятие. И рублю удалось отыграть большую часть потерь. Фокус инвесторов сместился на заседание ФРС, которое определит движение рынка как минимум на ближайшие дни.

Главная тема недели в мире финансов - заседание ФРС. Весь рынок ждет его результатов. Вторая по важности история - расклад с госдолгом США, поскольку с 1 октября может полностью остановиться соцобслуживание в Америке, приостановлены выплаты госслужащим, военным и так далее. Произойдет это, если законопроект о расширении потолка госдолга не будет принят в Сенате.

Также важным станет продолжение истории с Evergrande, поскольку в четверг должны произойти выплаты по облигациям компании. Но важнейшей историей все равно останется ФРС. При отсутствии явных сигналов на скорейшее сворачивание QE рубль может укрепиться до 72 единиц за доллар и 85 - за евро. При обратной ситуации доллар может дойти до 75 рублей, евро - до 88.

Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам - подъем цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ.

При этом какие-либо политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе. Тогда как любой из этих двух факторов вкупе с тэйперингом (сокращение денежно-кредитных стимулов) от ФРС может стать триггером мирового обвала.

Поэтому основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 - за евро. В последний раз "американец" достигал такой отметки в ноябре 2020 года, а "европеец" - в декабре 2014 года.

Но даже про текущий курс можно сказать, что рубль немного перекуплен и технически может скорректироваться до 75 за доллар и 88 - за евро.