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23.09.2021 15:33
Рубрика: Общество

Главный эндокринолог: В РФ наработан огромный опыт борьбы с диабетом

Текст: Ирина Невинная
В России нужно принять целевую федеральную программу "Борьба с сахарным диабетом", в рамках которой в каждом регионе должны появиться специализированные эндокринологические центры. Об этом сообщил президент "НМИЦ эндокринологии", главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов, выступая на проходящем в эти дни в Москве Национальном конгрессе эндокринологов.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Только при целевом финансировании в виде федеральной программы можно рассчитывать на успех в борьбе с сахарным диабетом, - считает академик. Крупный конгресс собрал около 3 тысяч экспертов в области эндокринологии из всех регионов России и ряда зарубежных стран.

Фото: iStock
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Сахарный диабет стал одной из самых больших угроз в мире. По данным ВОЗ, каждый 11-й человек на планете страдает этим заболеванием. В России больных диабетом, по оценкам, около 12 миллионов. Причем из-за того, что симптоматика при диабете появляется довольно поздно, диагностика тоже запаздывает, и каждый второй больной, по оценкам экспертов, не знает о своем недуге и не получает адекватного лечения. В последние 30 лет сахарный диабет вошел в тройку лидирующих причин утраты трудоспособности в развитых странах мира. Число пациентов с диабетом с 2000 года в мире выросло в 2,5 раза. Это заболевание наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими входит в число неинфекционных болезней, дающих основную смертность.

"В мире за последние годы отмечено серьезное снижение смертности от хронической обструктивной болезни легких, от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в то же время смертность от сахарного диабета увеличилась на 5 %", - отметил Иван Дедов.

Такой же тренд характерен и для России: вслед за ростом распространения ожирения, метаболического синдрома растет и число больных диабетом.

Как отметил академик Дедов, у российских эндокринологов наработан огромный опыт противодействия этому заболеванию. До 2012 года в России работала федеральная программа, выделялось целевое финансирование. В регионах функционировали специализированные кабинеты (офтальмологические, по диабетической стопе и т.д.), где больные диабетом получали специализированную помощь в связи со своими конкретными осложнениями.

В результате, как отметил академик, продолжительность жизни у больных диабетом первого типа удалось увеличить в среднем до 57 лет, а диабетики второго типа стали жить до 76 лет. 87% больных избежали ампутаций, 80% сохранили зрение. Частота диабетических ком снизилась до уровня ниже полпроцента, а жизнь без диализа увеличилась на 25 лет!

"Ключевое условие успешной борьбы - школы диабета, где с больными работают индивидуально, обучают правильному поведению, помогают врачам добиваться приверженности пациентов к лечению. Сейчас такие школы во многих регионах закрылись, и их работу нам тоже придется восстанавливать", - отметил Дедов.

Только при целевом финансировании в виде федеральной программы можно рассчитывать на успех в борьбе с сахарным диабетом.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Он сообщил, что сегодня в распоряжении эндокринологов и их пациентов есть все необходимое для успешной борьбы с диабетом - и современные методы диагностики, и средства доставки инсулина, и разнообразная линейка лекарственных препаратов. Причем современные качественные инсулины разных типов производятся и в России.

"Нам нужно восстанавливать структуру эндокринологической помощи. Из-за оттока врачей-специалистов, нехватки врачей в первичном звене многие из наших 12 миллионов больных не могут получить постоянную адекватную помощь", - подчеркнул Иван Дедов.

В каждом регионе, по его словам, должен открыться специализированный эндокринологический центр - с поликлиникой и дневным стационаром, где можно было бы быстро обследоваться не только у эндокринологов, но и смежных специалистов и получить соответствующее лечение.

"Мы провели расчеты, если подобная программа будет принята, затраты на три года могут составить примерно 150-200 миллиардов рублей. Если пересчитать на одного больного - это получится 18 тысяч рублей в год. Это совсем немного. Но выполнение предлагаемых нами мер поможет существенно улучшить качество и повысить доступность эндокринологической помощи, взять заболевание под контроль и, в конечном итоге, снизить смертность", - заключил Дедов.

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