Главный педиатр обвинил производителей лекарств в поддержке антиваксеров

Фармкомпании, производящие лекарства, заинтересованы в спонсорстве антипрививочного лобби, уверен главный внештатный педиатр Минздрава, академик РАН Александр Баранов. По его словам, такая политика позволяет увеличивать продажи лекарственных препаратов.

Свою точку зрения главный педиатр высказал на онлайн-конференции "Заботливым родителям - о том, как сохранить и улучшить здоровье детей". Сообщество педиатров и инфекционистов, которые лечат детей, уже давно волнует нарастание среди родителей ативакцинальных настроений. Это проблема не только России. В Европе, например, сейчас возвращаются к политике обязательности прививок от кори, поскольку из-за увеличения прослойки непривитых детей происходит распространение этой инфекции.

"Антивакцинальное лобби наносит колоссальный вред охране здоровья детей. На их совести сотни случаев заболеваний и летальных исходов. Наверное, надо задавать вопрос, а кому это выгодно. А выгодно это прежде всего фармбизнесу", - сказал Александр Баранов.

Баранов посоветовал родителям критически относиться к аргументам противников прививок. Кроме того, по его мнению, в некоторых случаях, например, во время эпидемии (такой, какая продолжается сейчас), возможно, стоит на время отказаться от принципа добровольности вакцинации. Баранова также возмущает позиция некоторых врачей, которые не только сами сомневаются в пользе вакцинации, но еще и предостерегают от прививок родителей. "В некоторых странах против таких врачей применяют жесткие меры - лишают их дипломов, возможности практиковать. Возможно, и нам нужно идти в этом направлении", - предложил главный педиатр.

В свою очередь, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, академик РАН Лейла Намазова-Баранова считает, что одна из причин ативакцинных настроений родителей - их недостаточная информированность, поэтому врачам нужно терпеливо, без высокомерия и снисходительного тона, объяснять им преимущества вакцинации.

В отношении медиков, придерживающихся антивакцинных взглядов, академик Намазова-Баранова солидарна с коллегой Барановым: она уже не раз высказывалась за введение ограничения по публичному выражению ативакцинных настроений и взглядов для госслужащих и медиков, работающих в государственных медучреждениях.