Готовится законопроект о счетах эскроу на индивидуальные дома

Законопроект о распространении проектного финансирования и эскроу счетов на строительство индивидуальных домов вскоре должен быть внесен в Госдуму. Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Хотим уже в эту осеннюю сессию внести закон об индивидуальном жилищном строительстве, в котором попробуем перейти на рельсы проектного финансирования", - рассказал он на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов. Заемщик сможет получить ипотечный кредит на строительство собственного дома с помощью сертифицированного застройщика. Банк откроет проектное финансирование на этот объект, а деньги заемщика будут храниться на счете эскроу. После завершения строительства дома этот счет будет раскрыт и застройщик получит деньги. Аналогичный механизм сейчас работает в сфере покупки квартир в многоквартирном доме.

Сейчас проектное финансирование в ИЖС не работает, на ипотечное кредитование этого сегмента приходится всего 2% ипотек, рассказал Мутко. Сдерживающие факторы для развития ипотеки на ИЖС - отсутствие стандартизации, отсутствие залога, сертифицированных подрядчиков, сложности с оценкой дома. "Поэтому все это скатывается в сторону обычного финансирования, банки это рассматривают как обычный потребительский кредит с соответствующими ставками", - сказал Мутко.