Новости

Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 02:48
МЧС: Крупный пожар в Подмосковье, горит ангар 02:04
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 22.09.2021
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.09.2021
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 22.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 22.09.2021
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 22.09.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 22.09.2021
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 22.09.2021
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 22.09.2021
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 22.09.2021
Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 22.09.2021
У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры 22.09.2021
"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 02:48
Рубрика: В мире

Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19

Япония передаст развивающимся странам 30 миллионов доз вакцины от COVID-19. "Мы намерены предоставить в общей сложности 60 миллионов доз вакцины для развивающихся стран", - заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации

Как сообщает NHK, поставки вакцин в ряд стран, в том числе Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Таиланд, начались еще в июне. Речь идет о препарате AstraZeneca, который был произведен на территории Японии.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в 50 странах мира привито менее 10 процентов населения. При этом 90 процентов богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели. Гендиректор всемирной организации добавил, что страны с высокими доходами не спешат делиться вакцинами с другими государствами.

В мире Восточная Азия Япония В мире Юго-Восточная Азия Малайзия В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе