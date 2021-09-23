Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19

Япония передаст развивающимся странам 30 миллионов доз вакцины от COVID-19. "Мы намерены предоставить в общей сложности 60 миллионов доз вакцины для развивающихся стран", - заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

Как сообщает NHK, поставки вакцин в ряд стран, в том числе Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Таиланд, начались еще в июне. Речь идет о препарате AstraZeneca, который был произведен на территории Японии.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в 50 странах мира привито менее 10 процентов населения. При этом 90 процентов богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели. Гендиректор всемирной организации добавил, что страны с высокими доходами не спешат делиться вакцинами с другими государствами.