Исследование: Привитые мамы передают антитела к COVID-19 новорожденным

Вакцинированные беременные женщины передают защиту от COVID-19 своим детям, таковы результаты нового исследования, опубликованного в американском журнале акушерства и гинекологии - "Медицина матери и плода", - об этом сообщил Bloomberg.

Исследователи измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы выяснить, возникает ли иммунитет у новорожденного в результате заражения коронавирусом или от вакцины. Выяснилось, у всех 36 новорожденных в исследовании, чьи мамы получили вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech во время беременности, были защитные антитела.

"Результаты обнадеживают, поскольку эта информация могла бы способствовать более активным усилиям по вакцинации беременных ", - отмечает издание. Тем более, что вакцинация будущих мам в США проходит не слишком активно: по состоянию на 11 сентября только 30% беременных женщин в возрасте от 18 до 49 лет прошли полный курс вакцинации из двух доз, согласно данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний).

Чтобы выяснить, появились ли антитела в результате прививки или естественной инфекции, исследователи искали антитела к спайковому белку (S-белок), которые появляются как после вакцинации, так и в результате заболевания. Они также тестировали на белок нуклеокапсида, который присутствует в крови только у переболевших.

Во время исследований тестировались 36 образцов крови, у 31 беременной женщины развился иммунитет к вакцине. Остальные пять не были протестированы на нуклеокапсидный белок, поэтому исследователи не могут точно сказать, как была получена защита. Но результаты показывают "очень обнадеживающие уровни антител в пуповинной крови", - говорит Линда Экерт, профессор акушерства и гинекологии Вашингтонского университета.

Теперь ученые планирует отслеживать данные на большем количестве участниц.

Аналогичные исследования начинали Pfizer и BioNTech, чтобы ответить, как их вакцины, введенные во время беременности, влияют на будущих мам и их на детей, но они было отложены из-за этических проблем, связанных с использованием плацебо, об этом сообщила The Wall Street Journal.

В России рекомендации прививать беременных от COVID-19 были выпущены Минздравом России еще в июле. "Применять вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности", - говорится в рекомендациях.