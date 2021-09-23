Исследование: Привитые мамы передают антитела к COVID-19 новорожденным

Новости

Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 20:15
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 19:54
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 19:21
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 19:07
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 18:49
Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок 18:47
Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион 18:31
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра 18:24
В России могут ввести углеродный налог 18:23
Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов 18:13
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации 18:00
Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса 17:51
Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах 17:40
Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:38
Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26 17:35
ЦИК: Больше всего обращений по выборам в Госдуму пришло из Петербурга 17:24
ЦСКА разгромил ижевский "Зенит" в Кубке России 17:21
В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН 17:21
В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в Воронежской области 17:20
Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем 17:17
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 17:05
В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам 17:04
В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу 17:01
В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022 16:58
Мосгоризбирком: Способных повлиять на результаты выборов в Москве нарушений нет 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 19:25
Рубрика: Общество

Исследование: Привитые мамы передают антитела к COVID-19 новорожденным

Текст: Ирина Невинная
Вакцинированные беременные женщины передают защиту от COVID-19 своим детям, таковы результаты нового исследования, опубликованного в американском журнале акушерства и гинекологии - "Медицина матери и плода", - об этом сообщил Bloomberg.

Исследователи измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы выяснить, возникает ли иммунитет у новорожденного в результате заражения коронавирусом или от вакцины. Выяснилось, у всех 36 новорожденных в исследовании, чьи мамы получили вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech во время беременности, были защитные антитела.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Минздрав получил заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

"Результаты обнадеживают, поскольку эта информация могла бы способствовать более активным усилиям по вакцинации беременных ", - отмечает издание. Тем более, что вакцинация будущих мам в США проходит не слишком активно: по состоянию на 11 сентября только 30% беременных женщин в возрасте от 18 до 49 лет прошли полный курс вакцинации из двух доз, согласно данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний).

Чтобы выяснить, появились ли антитела в результате прививки или естественной инфекции, исследователи искали антитела к спайковому белку (S-белок), которые появляются как после вакцинации, так и в результате заболевания. Они также тестировали на белок нуклеокапсида, который присутствует в крови только у переболевших.

Во время исследований  тестировались 36  образцов крови, у 31 беременной женщины развился иммунитет к вакцине. Остальные пять не были протестированы на нуклеокапсидный белок, поэтому исследователи не могут точно сказать, как была получена защита. Но результаты показывают "очень обнадеживающие уровни антител в пуповинной крови", - говорит Линда Экерт, профессор акушерства и гинекологии Вашингтонского университета.

Теперь ученые планирует отслеживать данные на большем количестве участниц.

Аналогичные исследования начинали Pfizer и BioNTech, чтобы ответить, как их вакцины, введенные  во время беременности, влияют на будущих мам и их на детей, но они было отложены из-за  этических проблем, связанных с использованием плацебо, об этом сообщила The Wall Street Journal.

В России рекомендации прививать беременных от COVID-19 были выпущены Минздравом России еще в июле. "Применять вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности", - говорится в рекомендациях.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году