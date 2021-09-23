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Из-за суда с Йоханссон Disney пересмотрит контракты с актерами

Новости
    23.09.2021, 22:03
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На фоне конфликта Скарлетт Йоханссон и Disney, которые разбираются в суде из-за одновременной премьеры "Черной вдовы" в кинотеатрах и интернете, студия приняла решение пересмотреть будущие контракты с актерами. Об этом пишет ScreenRant.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Руководитель корпорации Боб Чапек заявил, что мировая пандемия сильно повлияла на индустрию, поэтому ее последствия будут учитываться в будущих проектах.

По каждому снятому ранее, но еще не выпущенному фильму решение о гибридном прокате будет приниматься индивидуально.

Актеров Чапек назвал самым важным активом компании, пообещав в дальнейшем учитывать интересы всех сторон.

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