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Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве

Новости
    23.08.2021, 19:15
Текст:   Богдан Бобров

Вышел "новый эпизод" в скандальном "сериале" про судебные разборки между Disney и Скарлетт Йоханссон.

Фото: WDSSPR
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Компания с многомиллиардными прибылями, пытаясь избежать еще большей огласки, подала ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы передать иск в арбитраж в Нью-Йорке и сделать дальнейший процесс конфиденциальным.

Такого команда Йоханссон не смогла оставить без внимания. Теперь адвокат актрисы Джон Берлински называет действия "мышиного дома" не иначе как "женоненавистнической атакой" и "попыткой сокрытия неправомерных действий".

"Почему Disney так боится публичного судебного разбирательства по этому делу? - цитирует его слова People.

Фото: kinopoisk.ru
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Юрист обещает привести неопровержимые доказательства того, что студия нарушила условия контракта артистки, недополучившей, по ее мнению, прибыль от кассовых сборов из-за гибридной премьеры "Черной вдовы".

Disney в суде, по прогнозам аналитиков, будет делать упор на то, что пандемия стала непреодолимым обстоятельством, из-за которого выпуск кинокомикса о Наташе Романофф одновременно в кинотеатрах и интернете был оправдан.

На днях стало известно,что Скарлетт родила сына.

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