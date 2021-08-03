Скарлетт Йоханссон "шокирована" реакцией Disney на ее судебный иск

Скандал вокруг фильма "Черная вдова" начинает играть новыми красками.

В ответ на судебный иск Скарлетт Йоханссон о недополученной прибыли из-за одновременной премьеры картины в интернете и кинотеатрах студия Disney назвала ее поступок "черствым и бездушным", опубликовав заодно и сумму ее гонорара.

И вот уже представитель команды артистки Брайан Лурд подготовил очередное заявление для обмена любезностями, передаёт Comicbook.

По его словам, Йоханссон шокирована поведением "Мышиного дома". Обвинения девушки в безразличии к глобальной пандемии он называет "бессовестными и ложными", а указанием дохода компания пытается выставить ее таланты артистки и бизнес-леди как нечто постыдное.

Ситуация вокруг сольника супершпионки, который изначально задумывался как красивое прощание Йоханссон и ее героини со знаменитой киновселенной, по сообщениям голливудских инсайдеров, жутко взбесила Кевина Файги - главу Marvel Studios.

Стоит отметить, что пример Скарлетт оказался заразителен. Вслед за ней Актер Джеральд Батлер неожиданно опомнился, что якобы недополучил 10 млн долларов прибыли от фильма "Падение Олимпа" 2013 года.