Джерард Батлер подал в суд на создателей "Падения Олимпа"

Пример Скарлетт Йоханссон, начавшей судиться с Disney из-за выхода "Чёрной вдовы" на онлайн-платформе, оказался заразителен.

Теперь исполнитель главной роли в "Падении Олимпа" Джерард Батлер подал в суд на создателей фильма. И тоже из-за денег. Актёр утверждает, что студии не доплатили ему порядка 10 миллионов долларов, скрыв общий заработок фильма, составивший 170 миллионов. Ответчиками выступят компании Nu Image, Millennium Media and Padre Nuestro Productions, передаёт THR.

Отметим, что после "Падения Олимпа" (2013) Батлер снялся в сиквеле "Падение Лондона" (2016) и триквеле "Падение Ангела" (2019). Кроме того сообщалось, что он сыграет и в четвёртой части - "Падении ночи".