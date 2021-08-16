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Disney отменяет все проекты с участием Скарлетт Йоханссон

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    16.08.2021, 15:57
Текст:   Богдан Бобров

Скандал с Disney может дорого обойтись Скарлетт Йоханссон.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает GFR, студия заморозила производство ранее анонсированной картины "Башня ужаса", основанной на аттракционе "Диснейленда". Актриса должна была принять в ней участие.

Также, по информации издания, "мышиный дом" планировал запустить ряд проектов с привлечением исполнительницы роли Наташи Романофф, о которых пока не объявлялось официально. Теперь же их разработка прекращена.

Напомним, Йоханссон подала судебный иск против Disney после гибридного проката "Черной вдовы" - одновременной премьеры супергеройской ленты в кинотеатрах и интернете - и теперь требует от кинокомпании компенсации за недополученную, по ее мнению, прибыль.

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