Disney отменяет все проекты с участием Скарлетт Йоханссон

Скандал с Disney может дорого обойтись Скарлетт Йоханссон.

Как сообщает GFR, студия заморозила производство ранее анонсированной картины "Башня ужаса", основанной на аттракционе "Диснейленда". Актриса должна была принять в ней участие.

Также, по информации издания, "мышиный дом" планировал запустить ряд проектов с привлечением исполнительницы роли Наташи Романофф, о которых пока не объявлялось официально. Теперь же их разработка прекращена.

Напомним, Йоханссон подала судебный иск против Disney после гибридного проката "Черной вдовы" - одновременной премьеры супергеройской ленты в кинотеатрах и интернете - и теперь требует от кинокомпании компенсации за недополученную, по ее мнению, прибыль.