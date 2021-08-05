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Названа новая причина иска Скарлетт Йоханссон к Disney

Новости
    05.08.2021, 14:38
Текст:   Богдан Бобров

В конфликте между Скарлетт Йоханссон и Disney продолжают, что называется, срываться покровы.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Видео: Капитан Америка в костюме Железного человека в "Что, если...?"

Актриса подала в суд на компанию после того, как премьера "Черной вдовы" состоялась одновременно в интернете и кинотеатрах, из-за чего она недополучила солидную долю прибыли.

Как пишет Vulture, на такой беспрецедентно смелый шаг артистка решилась, так как в будущих картинах киновселенной Marvel не планировалось камео ее персонажа. Якобы Наташа Романофф спасла всех в "Мстителях: Финал", в сольнике с ней красиво и полноценно попрощались, заменили на няшку Елену Белову, а дальше ни тебе флэшбэков, ни голографических копий, ни каких-нибудь других изощренных способов экранных воскрешений.

Глава Marvel Кевин Файги при этом, не смотря на отправку супершпионки в забвение, саму Йоханссон обещал не забывать и выражал надежду на дальнейшее сотрудничество, возможно, имея в виду таланты девушки как продюсера.

Но теперь, после того как весь сор из "Мышиного дома" вынесен на всеобщее обозрение, такая перспектива выглядит очень маловероятной.

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