Как Ангелу Меркель встретили во время прощальной встречи с избирателями

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель совершила прощальную поездку на север страны - в теперь уже свой бывший избирательный округ номер 15 в земле Мекленбург - Передняя Померания. И хотя Меркель впервые за 31 год не участвует в выборах в бундестаг, она приехала в приморский город Штральзунд спасать положение возможного преемника, кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета. Вместе они выступили на Старом рынке перед большой толпой. Вот только политическая вотчина Меркель приняла ее не слишком тепло. И дело не только в непогоде, которую принесло с Балтики. Группа недовольных граждан отчаянно освистала канцлера.

Из-за проливного дождя Меркель и Лашету пришлось выступать под крытым тентом, разбитым под стенами ратуши. На площади собралась группа поддержки - в основном молодежные активисты ХДС. Однако в этот вечер на митинг пришли и противники канцлера, причем довольно громкие, передает репортер RND. В то время, как перед сценой иногда раздавались слабые возгласы "Хотим видеть "мамочку", "Спасибо, Меркель" и "Лашет станет канцлером", за ограждением молодежь дружно скандировала "Меркель, уходи!" и "Долой диктатуру". Полиция утверждает, что это были в основном сторонники небольшой партии "Базис", которая объединила под своим крылом "ковид-диссидентов". По свидетельству очевидцев, они предусмотрительно вооружились свистками, отчего шоу не осталось незамеченным. Впрочем, Меркель к такому аккомпанементу было не привыкать. Как напоминает RND, на выборах в 2017 году ее выступления то и дело пытались перекричать и освистать - канцлеру ставили в вину кризис с беженцами.

А ведь именно в округе Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания Грайфсвальд I Ангела Меркель восемь раз напрямую избиралась в бундестаг, начиная с 1990 года. Собственно здесь будущий канцлер делала первые шаги в большой политике. Не зря этот округ называют "политической гостиной Меркель", отмечает Spiegel online. В Штральзунде расположен ее депутатский офис, в эти края она приглашала именитых гостей. Местные жители помнят, как в 2006 году к ним приезжал на барбекю занимавший пост президента США Джордж Буш-младший, ради которого зажарили 30-килограммового кабана, а также оленей и уток. После этого канцлеру еще долго припоминали "непомерные расходы" на прием заокеанского гостя. С Ангелой Меркель здешние места связывает не только политика. В местном океанариуме живет пингвин Александра, которую канцлер лично патронирует и всякий раз навещает при случае. Современный мост на остров Рюген, спасенные верфи, снижение уровня безработицы в регионе с 24 до 8 процентов - все это ассоциируют с "эрой Меркель". Только вот рейтинг ее партии в земле Мекленбург - Передняя Померания (где 26 сентября также пройдут выборы в местный ландтаг) катастрофически низок - всего 12 процентов, по данным института INSA.

"Поначалу предполагалось, что уходящий канцлер максимально отстранится от предвыборной кампании, и поддержка Лашета будет минимальной. Лашет, в свою очередь, долгое время верил, что сможет победоносно завершить гонку на дистанции от Меркель", - констатирует Spiegel online. Но надежды не оправдались. В субботу, за день до выборов, Меркель снова отправится агитировать вместе с Лашетом - на этот раз в его родной город Аахен.

Во время поездки Меркель приоткрыла интригу, где собирается проводить досуг на пенсии. По ее словам, она планирует жить на два дома - в Берлине, где они с супругом Йоахимом Зауэром обитают в обычной городской квартире, и на даче, которая находится не так уж далеко от ее избирательного округа (немецкие СМИ так и пишут "Datscha", словечко пришло в немецкий язык из русского через ГДР). Загородный участок четы Меркель - Зауэр в деревне Хоэнвальде давно запретили фотографировать из соображений безопасности. Так что по Сети гуляют лишь старые снимки двухэтажного дома - то ли каменного, то ли из оштукатуренного кирпича. Говорят, с годами он оброс высоким забором. Поблизости дежурят полицейские, хотя на улице патрулей не видно.

В местном океанариуме живет пингвин Александра, которую канцлер лично патронирует и всякий раз навещает

Как писала газета Rheinische Post, на всю деревню приходится лишь пара десятков домов, там нет ни кафе, ни кондитерской, ни даже магазина. Зато дачу Меркель окружают живописные озера, и она всегда приглашает искупаться там своих гостей. Еще она любит угощать их фирменным пирогом - то ли яблочным, то ли сливовым (здесь версии СМИ расходятся). Некоторые немцы позволили себе пофантазировать о том, чем займется Меркель на пенсии. Писатель Давид Сафье написал юмористический детектив "Мисс Меркель" (с намеком на "Мисс Марпл"). На его страницах пенсионерка Меркель ведет размеренную загородную жизнь, пока в ее деревне не происходит загадочное убийство - и тогда экс-канцлер с энтузиазмом берется за расследование.