Разработанное и произведенное в "Росатоме" ядерное топливо ТВС-квадрат в составе опытной партии прошло полный цикл облучения на АЭС "Рингхальс" в Швеции и подтвердило требуемые характеристики.

Чтобы удержаться, а тем более расширить свое присутствие на высокотехнологичном рынке, на предприятиях ТВЭЛ непрерывно совершенствуют производство, ищут резервы и снижают издержки. Но классический шестигранник тепловыделяющей сборки был и остается визитной карточкой российской Топливной компании. Фото: Пресс-служба АО "ТВЭЛ"

А значит - может быть сертифицировано и допущено к поставкам на АЭС и в другие реакторы западного типа, которых больше, чем российских.

А всего две недели назад Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и германская Hermith подписали учредительные документы о создании в России совместного предприятия по производству изделий из титана для авиационной промышленности…

Четверть века отделяет эти знаковые события от первых договоренностей, соглашений и контрактов, что с большим трудом давались российским атомщикам во второй половине 90-х - и внутри реформируемой страны, и на международных рынках. Именно тогда, в сентябре 1996 года, по указу президента России было образовано открытое акционерное общество ТВЭЛ со 100-процентным участием государства.

Такое решение, отмечают эксперты и ветераны атомной отрасли, было продиктовано необходимостью объединить предприятия ядерно-топливного цикла в единую структуру. Это позволило обеспечить разработку новых технологических решений, повысить качество и конкурентоспособность продукции, укрепить позиции "Росатома" за рубежом. А создание одного "окна продаж" прекратило начавшуюся было конкуренцию российских предприятий ЯТЦ друг с другом на внешних рынках…

На этапе создания в структуру ТВЭЛ вошли четыре предприятия в форме ОАО: Машиностроительный завод (Электросталь, Московская область), Чепецкий механический завод (Глазов, Удмуртская Республика ), Новосибирский завод химконцентратов (Новосибирск) и Химико-металлургический завод (Красноярск). Сегодня Топливная компания "Росатома" объединяет 47 производственных предприятий, научно-конструкторских организаций и отраслевых интеграторов.

Портфель зарубежных заказов ТВЭЛ на 10 лет вперед достиг рекордного уровня в 15,7 миллиарда долларов

И если прежде ТВЭЛ воспринимали только как производителя ядерного топлива, то теперь непосредственно в компании - на предприятиях и в организациях под ее управлением - разрабатывают и производят газовые центрифуги, обогащенный уран и ядерное топливо. Ведут научные разработки, осваивают производство 3D-принтеров и порошков для аддитивных технологий. Выпускают автомобильные катализаторы, создают инновационные системы накопления электроэнергии и производят 106 видов изотопной продукции, в том числе редкие и сверхчистые изотопы для большой науки и медицинских применений...

Десятилетка тендеров

Как и за счет чего такое удалось? Все первое десятилетие 2000-х стало для компании "временем тендеров", победа в которых позволила ТВЭЛ прочно занять место среди лидеров рынка, выдержав непростую конкуренцию с западными производителями. Вслед за первыми контрактами на поставку топлива в Китай, Индию, Украину удалось закрепиться на рынке топлива для АЭС российского дизайна в Центральной Европе: контракты были подписаны на весь срок эксплуатации таких станций. ТВЭЛ стала одним из трех мировых лидеров по производству ядерного топлива.

- Чтобы удержаться, а тем более расширить и закрепить присутствие на этом конкурентном рынке, нужно постоянно совершенствовать свое топливо, модернизировать производство, работать с себестоимостью продукции. И, конечно, создавать новые продукты - как толерантное топливо и ТВС-квадрат, - объясняет президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

- Сейчас ТВС-квадрат на завершающем этапе послереакторных испытаний, чтобы подтвердить его готовность для серийной эксплуатации. А уже к концу года, - делится планами глава ТВЭЛ Наталья Никипелова,-на Новосибирском заводе химконцентратов планируем открыть первую очередь промышленного производства. И готовимся к заключению новых контрактов.

В партнерстве с заказчиком

С учетом мировой конъюнктуры и влияния на нее нерыночных факторов ТВЭЛ стремится повысить к этому свою адаптивность, больше внимания уделяет запросам клиента и правильной "упаковке" сложных инженерных продуктов. Новый подход - не просто сделать продукт в соответствии с пожеланиями заказчика, а привлечь его к разработке.

Готовая сборка ТВС-квадрат российского производства для реакторных установок типа PWR западного дизайна. Фото: Пресс-служба АО "ТВЭЛ"

Именно так создавалось новое топливо для финской АЭС "Ловииса" и венгерской АЭС "Пакш". Совместно с зарубежными партнерами было разработано два разных решения по управлению стратегиями топливных циклов. В результате венгерская станция получит экономический эффект за счет сокращения количества топливных кассет, загружаемых в реактор. А коллеги с финской АЭС "Ловииса", где реакторы того же типа - ВВЭР-440, решили сохранить количество сборок, но снизить уровень обогащения урана. Реализация таких мер сделает работу блоков ВВЭР-440 на АЭС в Венгрии и Финляндии более эффективной.

АЭС 15 стран производят энергию на топливе ТВЭЛ, а стабильные изотопы получают 26 государств

А дальше - больше. В обозримых планах наших атомщиков твердое намерение продавать не сам продукт, а овеществленную в нем услугу по обращению с ядерным топливом, включая повторное использование - рециклирование отработавшего топлива. Фактически это значит, что ТВЭЛ в связке с другими организациями "Росатома" замыкает топливный цикл заказчиков. И тем самым освобождает энергокомпании от обременений и рисков обращения с ОЯТ, которые при ином выборе требуют глубинного геологического захоронения.

Такой подход уже получил свое устоявшееся название - Сбалансированный ядерный топливный цикл для зарубежных заказчиков с опорой на развитие российской двухкомпонентной атомной энергетики и реакторы на быстрых нейтронах в ее составе.

Наряду с традиционным, "якорным" бизнесом по производству ядерного топлива, обогащению урана и других, прямо связанных с этим технологических переделов, ТВЭЛ целенаправленно диверсифицирует свою деятельность и расширяет продуктовую линейку. Скажем больше: тут поставили себе задачу-минимум - быть по новым продуктам в топ-10 мировых компаний.

Сегодня на слуху у всех аддитивные технологии, системы накопления и передачи электроэнергии, цифровые двойники, нейросети, квантовые компьютеры, искусственный интеллект.

Найти себя в другом

Многое из перечисленного получило развитие и демонстрирует значимые результаты под брендом Топливной компании. А созданные в ее структуре отраслевые интеграторы РЭНЕРА (накопители энергии) и РусАТ (аддитивные технологии) работают над созданием первого в России производства литий-ионных аккумуляторов полного цикла, организуют выпуск промышленных 3D-принтеров и специальных порошков для них.

Проект "цифровое предприятие", реализуемый в компании ТВЭЛ, призван повысить эффективность производственных и управленческих процессов: настроить автоматизированную систему ремонта, технического обслуживания, сделать так, чтобы мощности заводов и заводских участков были равномерно загружены. А цифровые двойники позволяют в виртуальной среде провести испытания готовящегося к производству объекта, исправить потенциальные ошибки проектировщиков и только потом приступать к изготовлению.

Плюс ко всему на базе Топливной компании создан отраслевой интегратор по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, который занимается решением проблем еще советского атомного наследия, реабилитацией территорий, пострадавших и загрязненных в ходе производственной деятельности прошлых лет.

Ключевым фактором того, что ТВЭЛ динамично развивается, были и остаются люди. Их руками, трудом и талантом производится ядерное топливо, сверхпроводники для международных проектов, уникальные газовые центрифуги для обогащения урана и получения изотопов, сплавы металлов с редчайшими свойствами, промышленные 3D-принтеры и накопители энергии.

Благодаря профессионализму тысяч людей, их вовлеченности и преданности делу Топливная компания "Росатома" занимает лидерские позиции на мировом рынке.