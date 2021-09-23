Какие корабли и подлодки получит ВМФ России до конца 2021 года

Заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщил, что конца этого года промышленность передаст ВМФ две атомных и одну дизельную подлодки, а также новейший корвет.

Он рассказал, о какой именно морской технике идет речь. "До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый", - заявил Королев в интервью ТАСС.

По его словам, на "Северной верфи" в ближайшие месяцы собираются заложить новый фрегат. На Амурском судостроительном заводе - два корвета. На Средне-Невском заводе - корабль противоминной обороны, а на Невском судостроительно-судоремонтном заводе - средний танкер. Кроме того, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК "Тамбов", сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый" и корабль противоминной обороны проекта 1265 "Герман Угрюмов".

Королев также обозначил сроки начала испытаний в море второго серийного атомохода проекта 955А "Генералиссимус Суворов". По словам заместителя гендиректора ОСК, это случится в 2022 году. Поэтому на предприятии "Севмаш", где строят подводный крейсер, перед его спуском на воду выполнят максимально возможный объем монтажных работ. А дату спуска лодки на воду определят до конца нынешнего года. "Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера. Темп работ достаточно высок. У северодвинцев все идет по графику", - добавил Королев.

Что касается испытаний в море после ремонта с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", то в ОСК определились и с их ориентировочными сроками. "Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году", - сказал Королев.

Он не скрывал, что в ходе модернизации крейсера приходится решать множество вопросов, связанных с энергетикой и его вооружением. Тем не менее, сам ход работ на "Нахимове" подтверждает, что северодвинцам по плечу не только строительство атомных подводных ракетоносцев, но и восстановление технической готовности таких уникальных кораблей, как тяжелые атомные крейсера проекта 1144 "Орлан". Именно к ним относится "Адмирал Нахимов".

Напомним, что на ремонт корабль отправили еще в 1999 году, а приступили к работам в 2013-м. Известно, что в результате модернизации крейсера должна значительно повыситься его ударная мощь. "Нахимов", в частности, будет нести на борту 10 универсальных корабельных комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". А в перспективе на него установят гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Такой же арсенал думают поместить и на новые фрегаты проекта 22350М. Королев сообщил, что начало строительства головного корабля этой серии спланировано на 2024 год. Сейчас идет работа над техническим проектом фрегата - ее собираются завершить в 2023-м. "Мы осознаем, что современный фрегат с большим водоизмещением и вооружением очень нужен флоту. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывается в минобороны", - отметил заместитель гендиректора ОСК.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщал, что планируется построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М. Каждый будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Кроме того, новые фрегаты собираются оснастить зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" с боекомплектом до 100 ракет, а также противолодочным и торпедным вооружением.