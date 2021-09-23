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23.09.2021 23:53
Рубрика: В мире

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"

Текст: Екатерина Забродина
На немецких общественных каналах ARD и ZDF прошел заключительный раунд теледебатов перед выборами в бундестаг, которые пройдут в это воскресенье, 26 сентября. На этот раз в студии собрались не только три ведущих кандидата, которые борются за кресло канцлера, но представители всех парламентских партий (разумеется, включая тройку фаворитов) - социал-демократ Олаф Шольц, глава Христианско-демократического союза Армин Лашет, его младший партнер по консервативному альянсу Маркус Зедер от баварского Христианско-социального союза, сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, шеф Свободно-демократической партии Кристиан Линднер, лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и председатель "Левых" Жанин Висслер. "Семь партий за девяносто минут" - так СМИ представили формат дебатов. Впервые на них прозвучала тема "Северного потока-2". Кандидат от партии Меркель Лашет открыто высказался в поддержку проекта.
Фото: EPA-EFE/ADAM BERRY Фото: EPA-EFE/ADAM BERRY
Фото: EPA-EFE/ADAM BERRY

На вопрос о том, поддержит ли он лично ввод в эксплуатацию газопровода, Лашет однозначно ответил: "Да". Он подтвердил официальную позицию Берлина о том, что "это экономический проект", и он отвечает интересам Германии, которой в ближайшие годы понадобится газ. Как-никак, "зеленый переход" на новые энергоносители наступит еще не завтра.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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"Для меня также важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство (во главе с Ангелой Меркель - прим.РГ), было реализовано", - заверил политик ведущих и зрителей. Вместе с тем он подчеркнул, что, по убеждению Берлина, Украина "не должна понести убытки как транзитная страна". Впрочем, в этой оговорке тоже нет ничего нового - и Меркель, и другие немецкие политики постоянно ее повторяют. "Если Россия поставит это под вопрос, проект будет немедленно остановлен", - заключил глава ХДС.

Между тем разрыв между Социал-демократической партией Германии и христианскими демократами за три дня до выборов сократился. Согласно "Политбарометру" телеканала ZDF, рейтинг СДПГ составляет 25 процентов - как и на прошлой неделе. А союз ХДС/ХСС готовы поддержать уже 23 процента респондентов. Таким образом, исход битвы за первое место вновь не очевиден. У "Зеленых" - 16,5 процента, у либералов - 11, у "Альтернативы" - 10 процентов. "Левые" стабильно держатся на 6-процентной отметке.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии Газопровод "Северный поток-2"

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