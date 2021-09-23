Кардиолог назвала три симптома, предупреждающие об отрыве тромба

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о признаках опасного состояния, которое достаточно часто встречается в практике врачей.

"Это так называемый инфаркт на ногах, когда к нам приходят пациенты снять кардиограмму на диспансеризации и вдруг у них выявляются рубцовые изменения на сердце", - отметила врач, пояснив, что такой результат может указывать на перенесенный инфаркт.

Кардиолог объяснила, что опасное для жизни состояние часто остается незамеченным, так как пациенты ощущают "невыраженный болевой синдром, который проходит самостоятельно". Кому-то после "тихого" инфаркта достаточно просто отлежаться в течение дня.

"Надо обращать внимание на такие изменения в организме, когда внезапно на фоне нормального самочувствия давит в груди, длительное ощущение нехватки воздуха. Насторожить должен приступ резкой слабости, потливости, когда хочется лечь. При этом следует измерить давление. Если есть падение давления на фоне дискомфорта в груди, то очень высока вероятность того, что происходит сердечно-сосудистая катастрофа. Возможно, это инфаркт, а возможно и тромбоэмболия легочной артерии, тромб оторвался. В такой момент надо вызывать скорую", - объяснила Анна Кореневич.

Кардиолог подчеркнула, что "инфаркт на ногах" опасен, как и любой другой, и требует соответствующего лечения.

"Это лекарства, ежегодные обследования, правильное питание, дозированные физические нагрузки и так далее. Инфаркт, который человек перенес на ногах, ничем не отличается от обычного инфаркта", - заключила врач.