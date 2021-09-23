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23.09.2021 07:27
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала три симптома, предупреждающие об отрыве тромба

Текст: Оксана Грибанова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о признаках опасного состояния, которое достаточно часто встречается в практике врачей.

"Это так называемый инфаркт на ногах, когда к нам приходят пациенты снять кардиограмму на диспансеризации и вдруг у них выявляются рубцовые изменения на сердце", - отметила врач, пояснив, что такой результат может указывать на перенесенный инфаркт.

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Кардиолог объяснила, что опасное для жизни состояние часто остается незамеченным, так как пациенты ощущают "невыраженный болевой синдром, который проходит самостоятельно". Кому-то после "тихого" инфаркта достаточно просто отлежаться в течение дня.

"Надо обращать внимание на такие изменения в организме, когда внезапно на фоне нормального самочувствия давит в груди, длительное ощущение нехватки воздуха. Насторожить должен приступ резкой слабости, потливости, когда хочется лечь. При этом следует измерить давление. Если есть падение давления на фоне дискомфорта в груди, то очень высока вероятность того, что происходит сердечно-сосудистая катастрофа. Возможно, это инфаркт, а возможно и тромбоэмболия легочной артерии, тромб оторвался. В такой момент надо вызывать скорую", - объяснила Анна Кореневич.

Кардиолог подчеркнула, что "инфаркт на ногах" опасен, как и любой другой, и требует соответствующего лечения.

"Это лекарства, ежегодные обследования, правильное питание, дозированные физические нагрузки и так далее. Инфаркт, который человек перенес на ногах, ничем не отличается от обычного инфаркта", - заключила врач.

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