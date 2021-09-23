Кириенко: Около 1500 проектов претендуют на гранты фонда культурных инициатив

Порядка 1,5 тысячи проектов претендуют на гранты в рамках первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. При этом всего было подано 12 460 заявок из 83 субъектов на общую сумму свыше 84 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Запрос оказался очень большим. Это говорит о востребованности конкурса", - сказал он.

По его словам, итоговый список победителей будет опубликован в пятницу. Общий фонд грантового конкурса составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства предназначены для авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Кириенко отметил, что впервые заявки на гранты, помимо негосударственных некоммерческих организаций, могли направить коммерческие организации, муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

Поэтому в конкурсе, например, смог принять участие Московский цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. По словам Кириенко, средства планируется выделить на проект, посвященный юбилею Никулина.

Президентский фонд культурных инициатив создан по решению президента РФ Владимира Путина.