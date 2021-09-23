Краснов заявил об угрозе проникновения в страны СНГ террористов из Афганистана

Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из СНГ выработать совместные меры по защите от проникновения из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и других криминальных элементов.

Об этом глава российского надзорного ведомства заявил в Нур-Султане во время 31-го заседания координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ. На этом же заседании в столице Казахстана Краснов был переизбран председателем координационного совета.

"В качестве моего первого поручения новому исполнительному секретарю я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", - заявил генпрокурор России.

Также, по его мнению, принятый на заседании совета план КСГП по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы должен повысить защищенность государств и народов от трансграничных преступлений, включая актуальные угрозы, исходящие с территории Афганистана.