Кравцов: Школы должны прививать детям общечеловеческие ценности

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с министром образования, науки и исследований Австрии Хайнцом Фассманом. Встреча прошла в австрийском городе Грац, где сейчас проходит чемпионат EuroSkills-2021 с участием российской команды.

На встрече Сергей Кравцов отметил, что образование входит в число основных приоритетов госполитики России.

- Мы работаем с нашим будущим - с детьми, и от всех нас зависит, какими они станут, каким будет наш мир, - отметил Кравцов. - Несомненно, школы должны не только давать знания, но и прививать детям важнейшие общечеловеческие ценности. Поэтому мы уделяем особое внимание воспитательной работе на всех уровнях обучения.

Сергей Кравцов напомнил, что важную роль играет живое общение учителей и учеников и особенно отчетливо это стало понятно во время пандемии. Тем не менее, технологии, которые использовались на дистанте, и сейчас помогают педагогам и школьникам.

- Ряд технических решений, которые использовались во время вынужденного дистанционного обучения, мы взяли на вооружение и применяем и сейчас, когда учеба в школах идет в традиционном формате, - рассказал министр.

Его австрийский коллега Хайнц Фассман сообщил, что цифровизация меняет концепцию учебного процесса.

- На первое место выходит индивидуальный подход к учащимся, - пояснил Фассман. - Если раньше знания получали в школе, а дома закрепляли, то сейчас большой объем информации ребята получают дома, а в школу приходят, чтобы обсудить новые знания с педагогом.