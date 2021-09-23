Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем

Не допустить падения производства в текущем году и активно бороться с попытками промышленного шпионажа потребовал Александр Лукашенко от министра промышленности Петра Пархомчика и вице-премьера правительства Юрия Назарова, информирует пресс-служба главы государства.

Принимая 23 сентября с докладом отраслевых руководителей, президент подчеркнул, что хотел бы услышать объективную оценку работы министерства за истекший период и экономические прогнозы "с учетом бандитских действий в отношении Беларуси со стороны отдельных западных партнеров". Он уточнил, что его интересует не только производство и складские запасы, а, прежде всего, финансы. "Как, чем дышат промышленные предприятия, которые входят в сферу вашей деятельности?" - сформулировал свой вопрос белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что ранее договаривался со своим российским коллегой Владимиром Путиным о сотрудничестве двух стран в вопросе развития предприятий микроэлектроники. Подчеркнув приоритетность данного направления партнерских связей, он с удовлетворением констатировал, что в РБ удалось сохранить эти предприятия. Правда, добавил белорусский руководитель, следует и в этом отношении наращивать темпы, чтобы "выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире "музыку заказывает".

Кроме того, президент подробно интересовался и общей картиной отраслевого взаимодействия на российском рынке. "Какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, для госнужд?" - обозначил круг тем белорусский лидер.

Подробно шла речь у президента и о противодействии санкционной политике Запада. Положительно оценив в этой связи решения правительства по минимизации их воздействия на белорусскую экономику, он потребовал внимательней относиться и к фактам промышленного шпионажа. Президент дал понять, что обладает информацией о нескольких "мерзавцах", которые еще кое-где "ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию".

Он сообщил также, что нескольких таких провокаторов правоохранительные органы уже выявили. Они "сядут, и надолго", - заверил Лукашенко, констатировав, что эти люди осознанно за деньги спецслужб Запада вредят экономике и государству. "На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.