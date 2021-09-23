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Рубрика: Общество

Родители разделились

Менее половины родителей поддерживают использование digital-технологий в школе
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования. И если в вузах отношение к ним практически везде положительное, то в средней школе ситуация иная.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие родители недовольны тем, что детям приходится использовать дистанционные форматы обучения. О сложностях их применения не раз говорили и учителя - далеко не все дети готовы воспринимать новый материал в дистанционном формате, нередко сложно удержать их внимание и проконтролировать качество домашней работы.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос 1600 родителей учеников об их отношении к цифровым технологиям в школьном образовании. Он показал, что положительным считают влияние использования электронных учебников, дневников, журналов, цифрового учебного оборудования на качество обучения школьников около половины опрошенных.

Отвечая на вопрос о том, как влияют современные цифровые технологии на школьное образование, 46 процентов родителей заявили, что влияние, скорее, положительное. Четверть опрошенных (26 процентов) усмотрели в цифровых инструментах отрицательное влияние. 12 процентов уверены, что никакого особого влияния технологии не оказывают, а 16 процентов затруднились ответить на этот вопрос.

Родителей также спросили, как стоит развивать цифровые формы обучения дальше. 31 процент от опрошенных россиян считают, что в современной школе нужно использовать больше цифровых технологий, 27 процентов полагают, что их нужно использовать столько же, сколько сейчас, 16 процентов выступили за снижение использования цифровых технологий.

Уверены в том, что их вообще не нужно использовать, 12 процентов респондентов. Затруднились ответить 14 процентов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Батенева
Общество Образование Общество Семья и дети

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