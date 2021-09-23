Мэр немецкого города увеличит сборы на парковку машин в шесть раз

Борис Палмер, мэр города Тюбинген на юге Германии, вызвал острые дискуссии общественности из-за своего плана по увеличению платы за парковку в шесть раз, чтобы не допустить проезда в город автомобилей, особенно больших внедорожников.

Палмер, член партии зеленых, получил первоначальную поддержку со стороны законодателей своего предложения, согласно которому ежегодная плата за парковку для внедорожников повысится с 30 до 180 евро. Первоначально Палмер требовал выплаты в размере 360 евро, но не получил достаточной поддержки городских депутатов. Он был обвинен некоторыми жителями Тюбингена в "проведении личной кампании против автомобилей и их владельцев".

Согласно информации Stuttgarter Zeitung, максимальная плата в размере 180 евро будет применяться к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания весом более 1800 килограмм, а также к электромобилям весом более 2000 килограмм. По его словам, люди, получающие социальное обеспечение, будут платить половину обычного взноса. Исключения также должны быть сделаны для людей с ограниченными возможностями и работников по уходу, которые зависят от их транспортных средств, чтобы иметь возможность выполнять свою работу.

Первоначально мэр изложил свой аргумент в пользу увеличения платы за парковки этим летом на Facebook, используя откровенный язык, благодаря которому он стал хорошо известен по всей Германии. Обращаясь к "дорогим водителям автомобилей", он сказал: "Вы не платили за дороги. Вы также не платите достаточно налогов. Ваш любимый вид транспорта и так массово субсидируется всеми другими налогоплательщиками и следующим поколением. Если бы цены отражали реальную сумму, которую вы должны платить, парковочное место должно было бы стоить не 30 евро в год, а 3000".

Палмер сказал, что цель платы за парковку заключалась в том, чтобы убедить водителей автомобилей оставить свои автомобили дома и вместо этого использовать общественный транспорт. "Должна быть заметная разница между сборами, которые должны платить маленькие городские автомобили и большие внедорожники, которые на самом деле не нужны в городе", - заявил он. Как и другие города Германии, Тюбинген стремится к 2030 году стать климатически нейтральным, что требует огромного расширения и повышения доступности его системы общественного транспорта. Выручка от увеличения платы за парковку должна быть направлена на финансирование общественного транспорта. Окончательное решение должно быть принято местным советом в конце сентября, но, как сообщается, это план уже одобрили местные депутаты.