Microsoft выпустила мышку из пластикового мусора за 1800 рублей

Компания Microsoft представила несколько новых устройства в линейке Surface. В нее вошли ноутбук, планшеты на Windows 11 и смартфон.

Surface Laptop Studio стоимостью от 1600 долларов базируется на процессоре Intel Core H35 11 поколения и может принимать три конфигурации: ноутбучную, Stage и Studio. Также он поддерживает работу со стилусом Surface Slim Pen 2, который поддерживает магнитную зарядку. Диагональ экрана - 14,4 дюйма.

Ноутбук Surface Laptop Studio. Фото: Microsoft

Surface Pro 8 позиционируется как устройство "два в одном" - ноутбук и планшет. Он оснащен тем же процессором, что и Surface Laptop Studio, двумя портами Thunderbolt, основной камерой на 10 Мп, фронтальной на 5 Мп и экраном 13 дюймов с частотой обновления до 120 Гц. Подчеркивается высокая автономность девайса - до 16 часов работы. Также поддерживается стилус Surface Slim Pen 2, который хранится и заряжается в клавиатуре Surface Pro Signature Keyboard.

Стоимость Surface Pro 8 начинается от 1100 долларов.

Планшет Surface Pro 8. Фото: Microsoft

Surface Go 3 - самый миниатюрный планшет стоимостью от 400 долларов. Он поддерживает Wi-Fi и сотовую связь LTE (в более дорогих моделях), имеет 10,5-дюймовый сенсорный экран, работает на Intel Core i3. К нему можно подключить клавиатуру с трекпадом и стилус.

Планшет Surface Go 3. Фото: Microsoft

Складной смартфон с двойным экраном Surface Duo 2 поддерживает связь 5G, работает на Snapdragon 888. Диагонали экранов составляют 8,3 дюйма. Как утверждает разработчик, многие игры и приложения адаптированы к такому решению.

Также смартфон оснащен тройной основной камерой, модулем NFC и стоит от 1500 долларов.

Смартфон Surface Duo 2. Фото: Microsoft

Однако самое интересное - это мышка Ocean Plastic Mouse, сделанная из переработанного пластикового мусора. Девайс стоимостью 25 долларов (около 1800 рублей) изготавливается из океанических отходов - их там около 20 процентов.