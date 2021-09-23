МИД РФ рассказал о возможном вступлении Афганистана и Ирана в ШОС

Россия и другие члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позитивно смотрят на вступление Ирана в организацию. Об этом в четверг сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова.

Дипломат отметил, что членство Тегерана в организации "будет весьма полезным". Кроме того, он добавил, что решение о вступлении Ирана было принято после анализа всех имеющихся факторов.

По словам Хакимова, в ШОС также есть заявка на вступление от Афганистана. "По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет", - отметил дипломат.