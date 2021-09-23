Минобороны Литвы объявило "войну" китайским смартфонам. Литовские военные спешно избавляются от телефонов, произведенных в Поднебесной. А министерство обороны рекомендует гражданам республики китайские смартфоны больше не приобретать.

Поводом для паники послужил доклад Национального центра кибербезопасности при министерстве национальной обороны Литвы. Его авторы утверждали, что в китайской электронике присутствуют "встроенные" механизмы цензуры, а также некие шпионские программы. Интересно, что литовские власти не дают советов относительно того, какие телефоны являются абсолютно безопасными.

Ответ на вопрос, почему именно сейчас Вильнюс решил под надуманными предлогами отказаться от китайских смартфонов, которые до этого литовцев полностью устраивали, выглядит абсолютно очевидным. По мнению местных политологов, это очередной этап литовско-китайского конфликта, вспыхнувшего после решения прибалтийской республики открыть в Литве представительство Тайваня.

Напомним, в августе Пекин отозвал из Литвы своего посла. Похоже, Вильнюс решил ответить асимметрично, прекратив закупки произведенных в Китае гаджетов. Можно предположить, что Литва может закупить телефоны для военных в Тайване. Однако простые литовцы в теории "китайского заговора" не верят и выбрасывать китайские гаджеты не спешат. Да и другие ведомства Литвы пока не берут пример с министерства обороны. Так, на днях литовский таможенный департамент подписал договор с филиалом китайской компании Nuctech в Варшаве на закупку оборудования.