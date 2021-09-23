Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

В четверг, 23 сентября Минобороны России опровергло очередное заявление эстонских властей о том, что наш военный самолет якобы нарушил воздушное пространство этой страны.

Комментарий оборонного ведомства РФ стал ответом на ноту, которую МИД Эстонии днем ранее вручил российскому послу Александру Петрову в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства республики.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации, - процитировало ТАСС сообщение Минобороны РФ. - Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли".

В ведомстве добавили, что полет А-50 осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Российский самолет не нарушал границу других государств, что подтвердили данные средств объективного контроля.

Тем не менее, в Эстонии этот полет расценили как "предосудительный и серьезный инцидент". Там заявили, что считают "неприемлемой череду повторяющихся нарушений воздушной границы страны". Вот как, по версии главного штаба сил обороны Эстонии, развивались события. В минувший вторник в районе острова Вайндлоо без разрешения в воздушное пространство республики вошел самолет ВКС России А-50. Утверждается, что он находился над чужой территорией менее минуты. У самолета имелся план полета, но транспондер воздушного аппарата был отключен. И в момент нарушения А-50 не поддерживал двустороннюю связь.

Характерно, что подобными обвинениями сопровождается чуть ли не каждый полет российских военных бортов неподалеку от границ государств Балтии. Никаких документальных подтверждений такие заявления, как правило, не содержат. Но гневных выпадов в адрес России там хватает. Так, по данным главного штаба Эстонии, только в нынешнем году российские самолеты якобы шесть раз нарушали воздушное пространство республики.