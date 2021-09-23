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23.09.2021 00:17
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Дефицита пшеницы не ожидается

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8569)
В этом году посевные площади под твердыми сортами пшеницы расширены до 680 тыс. гектаров (620 тыс. гектаров в прошлом году). При этом урожая в прошлом году (740 тыс. тонн) уже было достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, рассказали в Минсельхозе.

По данным Центра оценки качества зерна, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы, в прошлом году на ту же дату - 262,9 тыс. тонн. И качество сейчас выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к 3-му классу против 32% в прошлом году.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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При этом в минсельхозе отмечают, что экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С начала года по 12 сентября Россия экспортировала 62,6 тыс. тонн твердой пшеницы (85 тыс. за аналогичный период 2020 года), а завезла 96,3 тыс. тонн (65,4 тыс.). "Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - заключают в минсельхозе. Общий прогноз по урожаю пшеницы сохраняется на уровне 81 млн тонн.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы. В числе причин назывался рост экспорта пшеницы, в том числе поставки его в Казахстан. Экспорт пшеницы облагается в России пошлиной, но внутри ЕАЭС ее нет. Такая ситуация может привести к увеличению стоимости конечной продукции, заявили производители макарон.

Эксперты уверены, что проблема надумана. Пшеница твердых сортов - нишевый продукт, крупные экспортеры зерна им практически не занимаются, поставки за рубеж несущественны, поэтому и запрещать их смысла нет, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Разговоры о дефиците твердой пшеницы носят скорее характер информационной кампании производителей макаронных изделий", - считает он. Хотя он соглашается, что затраты производителей макарон растут: наблюдается повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и затрат на логистику. Но отразить это в полной мере в стоимости на полке производители не могут - конкуренция на российском рынке большая, торговые сети с легкостью заменят поставщика при необходимости.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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