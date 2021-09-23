Минстрой пересматривает требования к деревянным домам

Минстрой собирается изменить требования по пожарной безопасности деревянных зданий. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

Министерство работает над обновлением нормативной базы, касающейся деревянного домостроения, рассказал он на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов.

Сейчас, в частности, с МЧС отрабатывается вопрос изменения требований пожарной безопасности деревянных зданий. Пока нормативы требуют, чтобы деревянные здания выше трех этажей были облицованы и снаружи, и изнутри гипсокартоном либо кирпичом. Из-за этого здания становятся не такими красивыми. В следующем году предполагается провести натурный эксперимент по снятию этого ограничения по конструктивной защите. При этом учитывается международный опыт, отметил Музыченко. Канада проходила путь к снятию ограничений десять лет. "Мы, зная их опыт, будем двигаться быстрее", - отметил он.