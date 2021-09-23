Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов

Социально ориентированных действий от российского бизнеса ждет не только правительство, но в первую очередь - граждане, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", - подчеркнул он на встрече с членами Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По поручению президента, напомнил глава правительства, были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и, конечно, на стимулирование инвестиционной активности компаний, что очень важно. Все изменения, заметил Мишустин, прорабатывались с участием РСПП.

Премьер добавил, что правительству и бизнесу удалось договориться по основным параметрам изменения налогов.

Сегодня правительству и бизнесу важно сформировать согласованную позицию по основным параметрам налогового режима, подчеркнул премьер. Пока проект федерального бюджета на очередную трехлетку готовится к внесению в парламент, это позволит учесть изменения при определении объема доходов и уровня финансового обеспечения социальных обязательства государства.

- Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы, - указал Михаил Мишустин. - Это развитие экономики и повышение качества жизни людей. Надеюсь, с таким пониманием мы и дальше будет действовать сообща.