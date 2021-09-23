Мишустин: Правительство и бизнес договорились по новым налоговым подходам

Правительство и крупный российский бизнес нашли взаимопонимание по новым налоговым подходам для добывающих компаний, договорившись при этом пока отложить изменения по налогообложению прибыли.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), чтобы обсудить последние инициативы министерства финансов по поводу дополнительного налогообложения добычи отдельных полезных ископаемых и прибыли компаний. Социально ориентированных действий от российского бизнеса ждет не только правительство, но в первую очередь граждане, подчеркнул Михаил Мишустин. "Конечно, это ваше право решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", - заявил он.

По поручению президента, напомнил премьер, были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и стимулирование инвестиционной активности компаний. Все изменения, заметил Мишустин, прорабатывались с участием РСПП. "По основным параметрам удалось договориться", - заявил премьер.

- Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы, - отметил Михаил Мишустин. - Это развитие экономики и повышение качества жизни людей. Надеюсь, с таким пониманием мы и дальше будет действовать сообща.

Необходимость совершенствования рентного налогообложения металлургии и ряда добывающих секторов министр финансов Антон Силуанов объяснил несправедливостью действующего порядка. Он основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен. При росте цен на внешних рынках рентные доходы компаний растут, а вот государство не только их не получает, но еще несет дополнительные бюджетные траты при госзакупках из-за удорожания продукции в России.

Социально ориентированных действий от бизнеса ждут прежде всего граждане

"В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3-5 процентов от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1-2 процентов", - отметил глава минфина. Он при этом привел в пример нефтегазовую отрасль страны, для которой уровень налоговых платежей напрямую связан с мировой конъюнктурой. По этому вопросу правительству и бизнесу удалось согласовать новые подходы. "Привязать ставки НДПИ к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен", - рассказал Силуанов.

Новые налоговые принципы для горнодобывающего бизнеса будут действовать в течение трех лет, сообщил после встречи глава РСПП Александр Шохин. Также стороны договорились, что с 2022 года НДПИ по железной руде составит 4,8 процента, а акциз по жидкой стали - 2,7.

Сложнее оказалось найти взаимопонимание по налогообложению прибыли компаний. Минфин предложил исходить из целей, на которые она используется. Сегодня, подчеркнул Антон Силуанов, ее могут в большей части выплачивать дивидендами, которые потом выводятся за рубеж. "Такая ситуация не может нас устраивать. Мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны", - сказал министр.

Поэтому минфин считает справедливым установить повышенную ставку на налог на прибыль, если она направляется не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов. Ставка должна быть дифференцированной - 25-30 процентов - в зависимости от соотношения размера выплаты дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний.

У бизнеса возникло несколько замечаний. В частности, инициатива минфина, пояснил глава РСПП Александр Шохин, имеет обратную силу и ставит под сомнение действия налогоплательщика за последние пять лет, хотя компания соблюдала актуальные на тот момент правила. Кроме того, из-под новой нормы выводятся госкомпании, но Налоговый кодекс прямо запрещает вводить дифференцированные ставки в зависимости от форм собственности.

Александр Шохин попросил снять эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и продолжить дискуссию. "И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года", - сказал он.

Здесь первый вице-премьер Андрей Белоусов воззвал к бизнесу словами Максима Горького, вспомнив его статью "С кем вы, мастера культуры?". "Вот хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке или нет?" - поинтересовался он.

"С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке - это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги - это само собой разумеется, - но это в первую очередь - инвестировать. Почему? Потому что у нас сейчас во весь рост стоит альтернатива", - заметил он. Или с помощью инвестиций достичь приемлемых темпов роста экономики, или же без них получить низкие. "И тогда неизбежно повышение налоговой нагрузки на бизнес, перераспределение через бюджет. Неизбежно", - предупредил Белоусов.

Но в итоге в правительстве пошли навстречу, согласившись, по словам главы РСПП, что инициатива пока сыровата. Кабмин предложил создать отдельную рабочую группу. Налоговая дискуссия между сторонами продолжится еще и потому, что в правительстве уже думают о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. "А также - об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов, - подчеркнул Михаил Мишустин. - По сути, Андрей Рэмович (Белоусов. - Прим. "РГ") говорит о движении, первом шаге к карбоновому, углеродному налогу".