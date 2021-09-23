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23.09.2021 07:45
Рубрика: Власть

На Братеевском мосту в Москве запустили лифты для маломобильных граждан

Текст: Ирина Огилько

В Москве на Братеевском мосту запустили в эксплуатацию современные лифты для маломобильных граждан. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Специалисты комплекса городского хозяйства построили четыре лифтовые шахты, оборудованные кабинами для перемещения пассажиров с одного уровня моста на другой, - отметил Петр Бирюков. - Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения, грузоподъемность каждого - до 1 тысячи кг".

Заместитель Мэра рассказал, что подходы к лифтам обустроены пандусами с электроподогревом. Функция обогрева также предусмотрена на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт.

Внутри лифтовых кабин и на этажных площадках сооружения установлено видеонаблюдение. В случае возникновения внештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада.

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