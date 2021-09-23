Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации

Служивший в СС Гельмут Оберлендер, которого обвиняют в причастности к массовым убийствам мирного советского населения, сумел избежать наказания. Как сообщает National Post, нацистский преступник, депортации которого добивалась Россия, умер в своем доме в Канаде в возрасте 97 лет.

Известно, что Оберлендер, родившийся и проживавший до войны в СССР, состоял переводчиком в подразделении СС, которое совершало зверства на Кубани в 1942-1943 годах, в том числе в отношении детей-сирот. После войны Оберлендер оказался в Западной Германии, а в 1954 году перебрался за океан, в Канаду. На протяжении многих лет он скрывал свое прошлое и факт службы в зондеркоманде. Канадского гражданства его лишили лишь в 2019 году, а депортировать из страны так и не успели.

В феврале 2020 года Следственный комитет РФ попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера. При этом его адвокаты предлагали клиенту рассмотреть вариант экстрадиции в Германию. Сам обвиняемый уверял, что в отряд СС его загнали силой, а сам он якобы не имел отношения к преступлениям на оккупированных территориях.

К слову, в той же Германии этот аргумент не работает: вот уже несколько лет немецкая фемида последовательно выносит обвинительные приговоры "рядовым" нацистам, эсэсовцам, не занимавшим высоких должностей, но служившим винтиками машины смерти.

Однако этой осенью, в сентябре, адвокаты сначала сообщили о приостановке слушаний, а затем и о смерти Оберлендера. Как пишут СМИ, он умер в Онтарио "в кругу семьи".