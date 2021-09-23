Нарышкин прокомментировал слухи о якобы "третьем россиянине в деле Скрипалей"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал заявления Лондона, будто в "деле Скрипалей" якобы всплыл "третий россиянин". По словам Нарышкина, которые приводит РИА Новости, это очередная ложь, а ее цель - в том числе отвлечь внимание англосаксонской общественности от провала НАТО в Афганистане.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - отметил директор СВР.

"Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего, войск Соединенных Штатов Америки и их союзников", - заключил Нарышкин.