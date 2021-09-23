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23.09.2021,  
09:35
Текст:  Антон Валагин

NI назвал ключевое преимущество Ту-160 перед B-1 Lancer

Американский специалист по боевой авиации Дарио Леоне развеял известный миф о том, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160 был скопирован с американского аналога B-1 Lancer. Его комментарий опубликовал The National Interest.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Действительно, на первый взгляд появившиеся примерно в одно время (Ту-160 принят на вооружение на три года позже) самолеты очень похожи: и внешне, и по выполняемым задачам. Однако это тот случай, когда, согласно русской поговорке, идея витала в воздухе. СССР и США использовали популярные на тот момент конструкторские тренды и вполне логично, что они пришли к схожим результатам. При более пристальном взгляде видны отличия, и немалые.

Фото: vitalykuzmin.net
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Программа B-1 была ответом на советское вторжение в Афганистан. Тогдашний президент США Рональд Рейган заказал Lancer как временный промежуточный вариант между все более уязвимым для советских средств ПВО B-52 и перспективным бомбардировщиком ATB (B-2 Spirit). Поэтому из запланированных 244 самолетов было построено 100 и их возможности были ограничены.

Ту-160 создавался в других условиях, избежал "вивисекции" и был принят на вооружение именно таким, как задумывался: многорежимным бомбардировщиком, способным наносить удары в широком диапазоне высот и скоростей. Это главное. Есть и более тонкие нюансы. Например, B-1 оснащен небольшим передним горизонтальным оперением, предназначенным для стабилизации полета на малой высоте. Ту-160 такой опции не имеет, поскольку работа на малых высотах не является основным режимом его работы. Есть отличия и в конструкции шасси.

Наконец, B-1 доживает в составе ВВС США последние дни, в то время как Ту-160 переживает второе рождение. В Казани испытывают модернизированные бомбардировщики с новыми двигателями, бортовым оборудованием и значительно расширенными возможностями.

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