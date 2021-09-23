На магистерскую программу "Технологии вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии", которая запущена в НИЯУ МИФИ всего год назад, в этот раз был повышенный конкурс.

Во многом потому, что представители Топливной компании ТВЭЛ совместно с сотрудниками университета заблаговременно провели ее онлайн-презентацию. И доходчиво рассказали о современных подходах к выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Показали объемы таких работ - уже существующие и в перспективе. И обозначили научно-технические задачи, которые предстоит на этом направлении решать.

Ни для кого не секрет, что ядерные объекты, созданные на рубеже 1950-1960-х годов, выработали ресурс и выводятся из эксплуатации. Или пока только остановлены для последующего вывода. В период до 2050 года такие работы потребуются и будут организованы как минимум на 1200 ядерных объектах в Европе, Азии, на американском континенте и, разумеется, в нашей стране и у ближайших соседей по СНГ.

Все поступившие в НИЯУ МИФИ на совместную с ТВЭЛ программу будут проходить практику на предприятиях "Росатома", и проблем с трудоустройством у выпускников точно не возникнет.