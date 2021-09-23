Объем размещенных ОФЗ достиг исторического максимума

Доля облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК) и инфляционных (ОФЗ-ИН) в объеме госдолга России превысила безопасную отметку в 25% в этом году, следует из отчета Счетной палаты (есть у "РГ"). По мнению аудиторов, проводить размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) следует с учетом необходимости сокращения процентного риска для бюджета.

Облигации федерального займа (ОФЗ) - разновидность долговых бумаг государства, доступных инвесторам разного уровня, включая граждан. После принятия в сентябре 2020 года решения о наращивании объемов государственных внутренних заимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом минфин разместил на аукционах в сентябре-ноябре 2020 года ОФЗ на общую сумму по номиналу 3150,1 млрд рублей, или 59,7% общего объема размещения на аукционах в 2020 году (5,279 трлн руб.), отмечает Счетная палата. При этом 47,7% объема размещения (1,502 трлн) минфин разместил в октябре 2020 года, что является рекордным месячным объемом размещения за всю историю рынка государственных ценных бумаг РФ. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году составил более 2,85 трлн рублей.

Основными покупателями госдолга в 2020 году стали банки, преимущественно государственные. Что касается нерезидентов и дочерних иностранных организаций, их доля по итогам года снизилась. Если в январе на них приходилось 52% покупателей ОФЗ, то в декабре - 21,3%.

До этого доля ОФЗ-ПК заметно увеличилась, что привело к росту доли защитных инструментов (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН - с индексируемым номиналом) до 37,6% в общем объеме внутреннего госдолга, выраженного в гособлигациях. Это существенно выше безопасных 25%. Такое значение в 2017 году установил минфин в основных направлениях государственной долговой политики на 2017-2019 гг.

"Превышение доли защитных инструментов безопасной отметки в 25% в общем объеме государственного внутреннего долга свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, - отметил аудитор Алексей Саватюгин по итогам мониторинга выполнения программ госзаимствований. - В первом полугодии 2021 года в связи с необходимостью снижения процентного риска для федерального бюджета и с учетом рекомендации Счетной палаты минфин отказался от размещения на аукционах ОФЗ-ПК и размещал только ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН".

Санкции США, наложенные в апреле 2021 года, - запрет на прямую покупку долговых ценных бумаг у минфина - не оказали влияния на рынок ОФЗ

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин напомнил, что за 7 месяцев 2021 года процентные расходы выросли на 47% по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о существенном росте обслуживания госдолга. "Если ситуация не изменится, за 2021 год процентные расходы могут превысить запланированные в бюджете 1,204 млрд руб.", - полагает он.

"Мы тщательно анализируем ситуацию с уровнем процентного риска в долговом портфеле РФ и при осуществлении заимствований исходим из необходимости снижения доли инструментов с плавающим купоном в общей структуре долга (с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры)", - сообщили "РГ" в минфине.

В Счетной палате обращают внимание на то, что минфин уже второй год подряд ведет масштабные заимствования "при отсутствии утвержденной на данный период долговой политики", поскольку документ на текущую трехлетку (с 2020 года) не принимался. Аудиторы полагают "целесообразным разработать и принять" такой документ. Параметры долговой политики Минфина России будут опубликованы до конца года в рамках стратегических документов министерства, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Счетная палата предлагает минфину усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых в 2021-2022 годах за счет средств международных финансовых организаций (МФО).

Долг к ВВП в России крайне низкий и не превышает 15% ВВП, поэтому доля "плавающего" долга относительно экономики фактически ничтожна, отметил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. "Благодаря тому, что долговая нагрузка российского правительства в целом мала по мировым меркам, изменение структуры в пользу бумаг с переменным купоном не критично для долговой устойчивости", - добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, неприятное свойство таких бумаг состоит в том, что при неблагоприятных условиях на внутреннем финансовом рынке стоимость их обслуживания может возрастать вслед за межбанковскими ставками, отвлекая часть финансовых ресурсов государства от более актуальных антикризисных задач. "В отсутствие кризиса при нынешней структуре возможные колебания стоимости обслуживания более чем спокойные: так, например, рост ставок денежного рынка на 1 п.п. при прочих равных увеличит процентные расходы бюджета на величину порядка 0,05% ВВП", - резюмировал Куликов.

Санкции США, наложенные в апреле 2021 года (в частности, запрет на прямую покупку долговых ценных бумаг у минфина), практически не оказали влияния на рынок ОФЗ в первом полугодии. "Одной из причин ограниченного влияния новых санкций на рынок ОФЗ является наличие на нем достаточного для замещения нерезидентов спроса со стороны локальных участников, - пояснил Алексей Саватюгин. - Введенные в апреле 2021 года санкции США не привели к всплеску волатильности процентных ставок на рынке и не оказали существенного влияния на процентный риск российского финансового сектора. Доходность ОФЗ начала расти в марте-апреле 2021 года на фоне ожиданий новых санкций, и к моменту их введения реакция рынка оказалась нейтральной, доходность даже снижалась".