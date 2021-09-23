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23.09.2021 14:39

Ozon станет арендатором сервисного офиса #BusinessClub в БЦ «Искра-Парк» от ГК «Галс-Девелопмент»

Фото: Предоставлено ГК "Галс" Фото: Предоставлено ГК "Галс"
Фото: Предоставлено ГК "Галс"

Маркетплейс Ozon взял в субаренду несколько этажей, где планирует разместить сотрудников ряда подразделений. Общая площадь арендуемых помещений составляет 24 600 кв. м и рассчитана на 3500 сотрудников. Это главная сделка на рынке сервисных офисов за всю историю существования формата и крупнейшая среди офисной недвижимости с начала 2021 года.

Бизнес-центр класса А "Искра-Парк" расположен в 5 минутах пешком от станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Офисный центр входит в "Ленинградский деловой коридор", который является одной из самых популярных локаций среди столичных арендаторов. По соседству с комплексом расположен "Петровский парк" общей площадь 22 га. Бизнес-центр сертифицирован по мировому экологическому стандарту BREEAM.

В качестве офиса Ozon выбрал не классический формат, а сервисный офис сети #BusinessClub от Capital Group - компания специализируется на создании гибких офисов в формате built-to-suit. Таким образом маркетплейс получит собственные помещения внутри пространства с общей инфраструктурой без капитальных затрат и аутсорсинговых поддерживающих функций. #BusinessClub будет предоставлять сервисы в качестве единого поставщика по всем услугам. Офис компании будет сертифицирован по мировому экологическому стандарту BREEAM. Также в бизнес-центре предусмотрен подземный паркинг.

"Квартал "Искра-Парк" - это совершенно новая концепция пространства "город в городе", настоящий современный хаб для жизни, работы, отдыха и развития. Опыт его реализации подтверждает появление новых требований арендаторов к формату рабочих пространств. Крупные корпорации все чаще предпочитают альтернативные варианты классической аренде - сервисные офисы. Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать его площадь и формировать мультифункциональную среду. Мы рады, что в нашем бизнес-центре появился новый арендатор и надеемся, что наше партнерство станет долгосрочным и взаимовыгодным", - отметила директор департамента аренды ГК "Галс-Девелопмент" Светлана Мазур.

Помимо внешней и сервисной инфраструктуры, офисные сотрудники "Искра-Парк" смогут воспользоваться спортивной инфраструктурой стадиона "Динамо" и ритейл возможностями самого большого торгового центра в Европе "Авиапарк".

На данный момент ключевыми резидентами бизнес-центра являются ГК "Галс-Девелопмент", "Ростелеком - Центры обработки данных", структуры банка ВТБ и др.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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