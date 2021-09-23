Памфилова: Я совершенно равнодушна к возможным санкциям США

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила "Интерфаксу", что равнодушна к возможным санкциям, которые могут ввести против нее власти США.

Ранее комитет по процедурным вопросам палаты представителей американского Конгресса одобрил поправку к проекту оборонного бюджета, которой рекомендует ввести санкции против 35 российских бизнесменов и государственных деятелей, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушению прав человека. В этот список попала и глава Центризбиркома.

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей", - приводит агентство слова Памфиловой. Она добавила, что больше всего ценит "доверие наших граждан, наших избирателей".