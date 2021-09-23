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23.09.2021 05:34
Рубрика: Общество

Пандемия закрыла иностранным студентам короткую дорогу в российские вузы

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 206(8557)
Несколько сотен студентов из-за рубежа не начали очные занятия в учебных заведениях Амурской области.
Китайские студенты с усердием изучали русский язык в Благовещенском педуниверситете, но сейчас не могут добраться до альма-матер. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Китайские студенты с усердием изучали русский язык в Благовещенском педуниверситете, но сейчас не могут добраться до альма-матер. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Китайские студенты с усердием изучали русский язык в Благовещенском педуниверситете, но сейчас не могут добраться до альма-матер. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Между Китаем и Россией открыты только воздушные границы. Наземные пункты пропуска пока не работают для пассажиров. Сейчас, с началом учебного года, вузы и колледжи столкнулись с многочисленными сложностями при приглашении преподавателей и студентов из других стран.

В Амурской области, по данным регионального минобрнауки, в 2021 году обучаются 657 иностранных студентов в вузах (без учета Дальневосточного высшего общевойскового коман­дного училища). Из них 200 человек числятся в Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ). При вузе также работает Институт Конфуция - там носители языка преподают китайский россиянам. Хотя учебный год уже начался, ни преподаватели, ни студенты из Поднебесной еще не прибыли в Благовещенск.

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- У нас сейчас нет очных занятий. Мы же не сможем для одного проводить лекции в аудитории, а потом для 15 остальных - через интернет. Поэтому те, кто оставался в Благовещенске, обу­чаются из общежития через ноутбук - все это время мы для них продлевали визы, - поделился с "РГ" начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ, директор Института Конфуция Николай Кухаренко. - Не смогли приехать преподаватели из КНР, поэтому занятия для новеньких ведут российские педагоги, а 3-4-е курсы продолжают заниматься языком онлайн. Это очень не нравится студентам, часть слушателей мы потеряли. За время пандемии все очень соскучились друг по другу. Остается только переписываться. Например, 10 сентября был День учителя в Китае - слушатели курсов тепло поздравляли своих китайских педагогов.

Преподаватели из КНР станут приезжать в Благовещенск только с 11 октября, прилетев по мудреному маршруту: Хэйхэ - Харбин - Пекин - Сеул - Владивосток - Благовещенск и потратив несколько десятков тысяч рублей

Преподаватели из КНР станут приезжать в Благовещенск только с 11 октября, прилетев по мудреному маршруту: Хэйхэ - Харбин - Пекин - Сеул - Владивосток - Благовещенск и потратив несколько десятков тысяч рублей. В "нормальное время", когда был открыт пассажирский пункт пропуска между Благовещенском и Хэйхэ (города разделяет Амур, и ширина реки здесь около 700 метров), путь мог занять примерно час со всеми пограничными и таможенными процедурами и обойтись в несколько тысяч рублей. А если очень повезет, то можно и минут через двадцать после прибытия на таможню оказаться на другом берегу.

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Сейчас для перемещения из Хэйхэ в Благовещенск практикуют и более сложные маршруты, в которых значатся такие промежуточные пункты, как Москва, Новосибирск, Хабаровск, Гонконг, Шанхай. Понятно, что для простых китайских студентов это очень дорого. Сложность еще и в том, что вузы пока не могут оформить для них приглашения: по словам Николая Кухаренко, где-то в системе произошел сбой, и структуры МВД не получили списки вузов, которые имеют право приглашать студентов-иностранцев.

Уроженец Хэйхэ, выпускник аспирантуры БГПУ Чжоу Тяньхэ всю пандемию провел в Благовещенске. Он поделился, что поначалу практически не выходил из дома - только раз или два в неделю посещал магазин. Недавно устроился работать переводчиком. В Китай не пытался возвращаться - слишком дорого. Из-за пандемии Чжоу Тяньхэ не видел свою жену полтора года - все это время она жила в Хэйхэ. Чтобы воссоединиться с супругом, ей три месяца назад пришлось преодолеть такой путь: Хэйхэ - Харбин - Шанхай - Хельсинки - Москва - Благовещенск. Лететь через Финляндию оказалось дешевле, чем прямым рейсом Шанхай - Москва. К слову, сейчас стоимость билета на него превышает 200 тысяч рублей.

Между тем

Марина Синельникова возглавляет амурское отделение Общероссийской общественной организации "Россия - Япония" и руководит школой иностранных языков "Сатори", где преподают в том числе японский и корейский языки. По ее словам, иностранных преподавателей в школе пока не предвидится.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Для приглашения преподавателей из Японии, к примеру, в большинстве случаев необходимо быть высшим учебным заведением. Корейский язык у нас преподает выпускница Северо-Восточного федерального университета - отличный педагог. Она была на стажировке в Южной Корее, у нее хороший разговорный язык и мощная теоретическая база. Японскому учат наши выпускники, которые обучались и в Японии, - рассказала Марина Синельникова. - Наши учащиеся не могут выехать за границу по краткосрочным программам из-за ковидных ограничений. По долгосрочным можно поехать. Например, мы сейчас готовим поездку для двух человек в Японию.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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