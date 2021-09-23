Песков назвал внутрипарламентскими упражнениями идеи конгрессменов США о новых санкциях

Предложение конгрессменов США о санкциях против российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов - внутрипарламентские упражнения, заявил в ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того, чтобы они были как-то формализованы и, тем более, активированы, им надо пройти очень длительный путь", - пояснил Песков. "То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, - это не секрет ни для кого", - продолжил он.

"Рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к нашей стране с экспертными знаниями", - сказал пресс-секретарь президента. Пока рано такие проекты комментировать, считает он.

Говоря про законопроект по санкциям на вторичный рынок российских долговых бумаг, Песков заметил: "Это также идеи, которым предстоит еще пройти очень длинный бюрократический, политический путь, поэтому пока это рано комментировать".