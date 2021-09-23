Песков: Введение локдауна из-за коронавируса в Кремле не обсуждают

В Кремле не обсуждают вариант введения нового локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В регионах пока тоже таких решений не было.

"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется", - подчеркнул Песков. "Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов", - заметил он. Их особые полномочия продолжают работать и им виднее, сказал пресс-секретарь президента.

"Насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - заключил Песков.