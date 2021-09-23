Песков заявил о единичных случаях заболевания коронавирусом в Кремле

Случаи заболевания коронавирусом в подразделениях администрации президента продолжаются. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов о самоизоляции главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Цифры у нас постепенно пошли вверх", - оценил Песков ситуацию с коронавирусом в целом. "Продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и в других подразделениях, поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают", - заметил он.

"Тем более это никоим образом не ведет к снижению уровня активности и содержания работы президента", - заключил пресс-секретарь главы государства.

"Еще раз повторяю - это относительная самоизоляция - просто минимизация личных контактов", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о сроках самоизоляции Владимира Путина.