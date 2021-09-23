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23.09.2021 18:25
Рубрика: В мире

Почему литовский производитель удобрений проиграл битву за "голубое топливо"

Текст: Юрий Сизов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейший в Литве производитель азотных удобрений вынужден признать свое поражение в борьбе со стремительным ростом цен на "голубое топливо". Дело в том, поясняют местные аналитики, что цена на природный газ составляет 80% себестоимости продукции йонавского завода азотных удобрений (Achema).

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"Achema значительно сокращает свои мощности, работа в цехах, в которых занята почти треть из 1,3 тысячи человек, останавливается", - с разочарованием констатирует пресс-релиз, который распространила администрация в социальных сетях 23 сентября.

Речь идет, судя по информации местных новостных порталов, об остановке трех производственных агрегатов, один из которых - в цехе по производству аммиака. По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, приведенным в сообщении компании, цена на газ в Европе уже поднялась до красной отметки, выше которой деятельность его производства становится убыточной.

"Ежедневно появляются сообщения о закрытии и остановке заводов по производству удобрений в Европе или о сокращении вдвое производственных мощностей крупнейших мировых производителей удобрений. Ситуация с Achema аналогична - мы находимся в очень неопределенной ситуации, и мы можем планировать свою деятельность только на короткий период", - пояснил Миляускас.

Глава предприятия допускает, что если цена на газ продолжит держаться на верхних уровнях, возможно, придется остановить и другие производственные агрегаты. Произойдет цепная реакция, которая повлияет и на другие компании, прямо или косвенно связанные с Achema, а всего их более тысячи. Ведь даже Клайпедский терминал сжиженного газа не помогает Литве получать более дешевый газ.

Кстати, в случае полной остановки завода, не исключает глава предприятия, это скажется и на бюджете прибалтийской республики. Ведь у компании серьезный вклад в содержание энергетической инфраструктуры: выплата различных налогов, платежи за транспортировку газа или по квотам на выбросы. В общей сложности они составляют около 52 миллионов евро в год.

В мире Европа Литва Экономика Отрасли Нефть и газ

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