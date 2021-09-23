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Текст:   Матвей Линник 
11:28 23.09.2021

В России намерены расширить действие льготной ипотеки

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Правительство разрабатывает проект постановления о распространении программы льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом заявила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Сейчас правительством разрабатывается проект постановления, который позволит распространить программу льготной ипотеки под 7% на индивидуальные жилые дома", - цитирует ее ТАСС.

Ранее кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года на новых условиях. Купить жилье в новостройке можно будет по ставке не более 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов установлена в три миллиона рублей, а первоначальный взнос остается прежним - не менее 15 процентов стоимости жилья.

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