Правительство РФ утвердило критерии зеленых проектов

Национальная система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития готова к запуску в России. Документ разработан Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Документ устанавливает основы отечественной инфраструктуры ответственного инвестирования. В числе приоритетов - снижение негативного эффекта на окружающую среду, в том числе за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышения эффективности использования ресурсов, энергосбережения. Пакет документов, утвержденный Правительством РФ, включает в себя критерии зеленых и адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в Российской Федерации.

"Таксономия адаптационных (или переходных) проектов составлена с учетом национальных особенностей, специфики российской экономики. Полагаем, что утверждение критериев, станет стимулом для перехода предприятий данных секторов на более экологичные способы производства", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Что касается требований к системе верификации проектов устойчивого развития, то данным документом устанавливается условия и порядок признания того или иного инвестиционного проекта соответствующим критериям национальной таксономии.

Миинэкономразвития России продолжит работу по развитию системы зеленого финансирования, одновременно с этим ведомство уже начало работу по созданию национальных критериев социальных проектов, добавили в пресс-службе ведомства.

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