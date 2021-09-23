Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном

Просмотр телевизора перед сном даже в фоновом режиме является серьезной ошибкой. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил психиатр высшей категории Александр Федорович.

"Нельзя говорить, что человек отдыхает при просмотре развлекательного контента, - подчеркнул специалист. - "Белый шум" все равно обеспечивает нагрузку на нервную систему через анализаторы. В свою очередь истощение нервной системы ведет к значительному ухудшению качества сна".

Аналогичного мнения Александр Федорович придерживается в отношении онлайн-игр, которыми многие также увлекаются в вечернее время. По оценкам собеседника радиостанции, наиболее эффективный для нервной системы отдых - это созерцание природы, медитация, общение с интересными людьми.