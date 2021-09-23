Путин встретится с лидерами списка "Единой России" 27 сентября

Встреча президента с лидерами партийного списка "Единой России" на выборах в Госдуму пройдет 27 сентября в формате видеоконференцсвязи, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с лидерами списка "Единой России" планируется в понедельник", - сказал Песков.

Напомним, в пятерке лидеров федерального списка партии - министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.