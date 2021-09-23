Артисты из Казахстана показали "Чайку" на Волковском фестивале в Ярославле

На Волковском фестивале в Ярославле Государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова из Алматы (Казахстан) представил спектакль "Чайка" А.П. Чехова в постановке Елика Нурсултана.

Спектакль заостряет внимание зрителя на общечеловеческих темах и проблемах. Где все несчастны. Кругом любовь. Все страдают. Настоящая трагедия. И все герои - чайки.

Режиссер приехал в Ярославль на неделю, чтобы посмотреть все спектакли Волковского фестиваля, присутствовать на их обсуждении. Корреспондент "РГ" задала несколько вопросов Елику Нурсултану.

Любите русскую классику?

Елик Нурсултан: У меня есть тройка лидеров: это, безусловно, Чехов, люблю Гоголя и Островского. Ставил со студентами "Вишневый сад" Чехова, "Отцы и дети" Тургенева, "Волки и овцы" Островского. А в "Дяде Ване" сам играл, когда учился на режиссера и мы сдавали на четвертом курсе экзамен по актерскому мастерству.

Как вы относитесь к осовремениванию классики? Нередко зрители возмущены: "Это не Чехов (Достоевский, Тургенев…)! Классик в гробу сейчас перевернется…"

Елик Нурсултан: Отрицательно отношусь - когда слишком извращают произведение. Конечно, я за то, чтобы спектакль был современным. Это необходимо. Сейчас другие времена, другая жизнь, мы живем не в ХIХ веке. Хорошая классика современна, актуальна всегда, во все времена, на то она и классика. Ставить спектакль надо по правилам автора, он будет диктовать, но режиссер может стать соавтором, показать свое видение произведения, свою точку зрения.

Классика очень помогает режиссеру и актерам - там очень хорошо выписаны роли. Чем меня не удовлетворяет современная драматургия - один персонаж может быть выписан хорошо, а другие роли могут быть поверхностно прописаны.

Автор у меня на первом месте, но будет и мое прочтение, режиссерский взгляд. Всегда думаю, как можно доходчиво донести до зрителя смысл пьесы, как раскрыть персонажей. Например, в моей "Чайке" не одна Нина Заречная - чайка, у меня все герои - чайки (хотя только Нина говорит: "Я -чайка"). Все они в одной лодке, в застое. Родственные души. Тригорин, Маша - тоже чайки. Уверен, что так же и Чехов думал. Это хищная птица. Но она беспомощная. У нее нет определенного места жительства. Она борется за жизнь. Думаю, это одна из самых несчастных птиц.

Вы преподаете в Академии, декан факультета "Театральное искусство". Это театр пригласил вас на постановку?

Елик Нурсултан: Да, директор театра сказал, что нужно поставить хорошую драматургию. Я предложил Чехова, материал шикарный, люблю эту пьесу. Спектакль еще молодой, ставили его во время карантина. Репетировали, потом нас остановили, театр закрывали, потом возобновили репетиции. Зрители приняли премьеру очень хорошо! И мои студенты смотрели. Эта история актуальна. Современный спектакль, современные костюмы.

Что дальше в ваших режиссерских планах?

Елик Нурсултан: Хочу поставить спектакль про Чингисхана. Сейчас в Казахстане пишут пьесу. Идет подготовительная работа. В Германии живет автор четырехтомника Мухтар Магауин, народный писатель Казахстана, он развенчивает распространенные мифы о величайшем в мировой истории полководце и государственном деятеле.

Справка "РГ"

Елику Нурсултану 34 года. Доктор философии. Декан факультета "Театральное искусство" Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Проходил стажировку "Творческий метод режиссера" в Санкт - Петербурге - в Российской академии искусств и в Грузии - Илийском университете искусств.

В 2015 году стал лауреатом премии Фонда первого президента Республики Казахстан Елбасы - "За вклад в развитие театрального искусства". В 2016 году поставил трагедию Шекспира "Король Лир" и получил Гран-при на международном театральном фестивале "Нигохи нав" в Душанбе (Таджикистан).